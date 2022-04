THE FUNKY, SOUL BOOGALOO MIX #6

Je vous propose pour ce nouveau rendez-vous le 6è mix de la série « The Funky, Soul, Boogaloo Mix » sur lequel vous allez pouvoir danser au son de rythmes Groovies teintés de sonorités 60’s et 70’s.

Du jerk, de la Soul, du Funk et des Boogaloos vont vous accompagner durant cette petite heure que vous passerez aux côtés d’artistes tels que Bo Diddley, The Outsiders, Oscar Hamod and The Majestics, Etta James, Little Richard, Solomon Burke, Sharon Cash, Los Tamara, Miguel Moreno, Wilson Pickett, Billy Steward, Alfredito Linares, Dynamite Verckys et bien d’autres…

Bon Tease-O-Rama !