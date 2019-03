THE FUNKY, SOUL, BOOGALOO MIX #5

Je vous propose pour ce nouveau rendez-vous le 5è mix de ma série « The Funky, Soul, Boogaloo Mix » des sélections Groovy teintées de sonorités sixties et seventies sur lesquelles vous allez pouvoir vous déhancher à souhait…

Du jerk, de la Soul, du Funk et des Boogaloos vont vous accompagner durant cette petite heure que vous passerez aux côtés d’artistes tels que Bo Diddley, Salt Pepper & Sammy Davis Junior, Oscar Hamod and The Majestics, Adriano Celentano, Boogaloo Investigators, Wilson Pickett, The Coasters, Georgie Fame, The Creeps, Lee Fields and The Expressions et bien d’autres…

Bon Tease-O-Rama !