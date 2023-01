THE COVERS MIX #15

Quoi de mieux pour démarrer du bon pied cette nouvelle année que d’écouter de nouvelles sélections de la série « Cover Songs » consacrée aux reprises décalées, mais aussi parfois fidèles, de tubes à tendance Pop et Rock…

Dans l’ordre The Dizzy Brains, The Jam, Broken Peach, Memphis Electronic, Minimatic, Nicotine, Bob Passion & The Schkoots, Twins, Marcia Griffiths, The Youngman Psycho Blues, Clair Obscur, Laughing Sky, Richard Cheese, Mariachi Mexteca feat. Hugh Cornwell, Ten High, The Fuzztones, The Deidre Wilson Tabac, Days of The New et les Paradogs.