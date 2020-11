THE COVERS MIX #14

Je vous propose pour ce midimix de nouvelles sélections de ma série « Cover Songs » consacrée aux reprises décalées ou parfois plus fidèles de tubes à tendance Pop et Rock…

De Radiohead à Gainsbourg en passant par Les Beatles, Nirvana, Pink Floyd, le Thirteen Floor Elevator, les Stooges, Bowie ou encore les Buzzcocks et le Velvet Underground… Tous verront certains de leurs titres phares remodelés par des artistes tels que Bertrand Burgalat, les Roadrunners, Katie Melua, les Dum Dum Boys, The Delmonas, Richard Cheese, Penetration, Vice Squad, Mick Harvey et Anita Lane, Les Limiñanas, Tom Jones, Les Ramblers, Les Banana’s Grapes Bunker Underground et bien d’autres…

Alors ne ratez pas ce rendez-vous pour découvrir des covers surprenantes dont les originaux auront surement laissé une empreinte indélébile dans votre mémoire musicale…

Bon Tease-O-Rama !