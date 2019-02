THE COVERS MIX #12

Je vous propose pour ce midimix de nouvelles sélections de ma série « Cover Songs » consacrée aux reprises décalées ou parfois plus fidèles de tubes à tendance Pop et Rock…

De Gainsbourg aux Buzzcocks en passant par The Beatles, Madona ou encore Oasis et les Doors… Tous verront certains de leurs titres phares remodelés par des artistes tels que les japonais de Nicotine, Bob Passion et les Schkoots, Anita Lane, The Hot Rats, Mick Harvey, Beat Devil, Rebels of Tijuana, le Ukulele Orchestra reprenant Ennio Morricone, Richard Cheese revisitant les Dead Kennedys, Motörhead et leur version du « Heroes » de David Bowie et bien d’autres surprises…

Alors installez-vous confortablement pour une petite heure de Covers bien senties dont les originaux auront surement laissé une empreinte indélébile dans votre mémoire musicale…

Bon Tease-O-Rama !