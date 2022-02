THE CHRISTMAS MIX #5

Un petit cadeau de circonstances pour ces fêtes de Noël avec ce mix Tease-O-Rama cuisiné pour vous à la sauce Funk/Soul, farci de sélections Rock et Pop sur la thématique de Noël !

Pour plus de craquant j’ai saupoudré le tout de chansons de Noël ré-interprétées par des artistes aussi variés que The Fab 4, Shonen Knife, The Brian Setzer Orchestra Gary Gliter, Dean Martin, Brenda Lee, The Black Crowes et bien d’autres…

Alors poussez vos meubles pour ce Christmas Mix original et laissez vous aller aux rythmes d’un panel musical de Noël éclectique qui vous entrainera en traineau, du Rock jusqu’au Grooves effrénés !!!

Bonnes Fêtes à tous !