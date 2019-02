La Sagesse Du Danseur.

Sur Le Bout De La Langue N°4 reçoit le danseur Dominique Dupuy, artiste si important de et pour la danse, dite moderne et contemporaine, et cela depuis les années 1940/1950.

Christine Esclapez et Jean-Marc Montera l’ont rencontré chez lui, cet hiver 2019

Sur Le Bout de la Langue – Dominique Dupuy – Fev.2019