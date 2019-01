Sur Le Bout De La Langue N°3 reçoit la musicienne Alice Pierot, violoniste, enseignante, fondatrice du lieu-projet « La Courroie ».

Parcours d’Alice Pierot, musical et de transmission, musiques anciennes et de ce xxième siècle, art du baroque et de l’improvisation.

En conversation avec Christine Esclapez et Jean-Marc Montera.

