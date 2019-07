Sur Le Bout De La Langue #7 Toni Casalonga

Sur Le Bout De La Langue n°7 s’entretient avec le peintre et sculpteur Toni Casalonga.

Né en 1938 à Ajaccio, il vit et travaille à Pigna en Corse, et s’implique aussi de longue date sur des scénographies de nombreux spectacles musicaux de création. C’est là, à PIgna, chez lui, que Christine Esclapez et Jean-Marc Montera le rencontre, à l’été 2019.

Ils y évoquent la jeunesse de Toni Casalonga, son ancrage à Pigna, sa relation à l’art.

Et on y parle aussi de la genèse de Sur Le bout De La Langue.

Sur Le Bout De La Langue n7 Toni Casalonga