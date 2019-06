Sur Le Bout De La Langue N°5 reçoit Jean Michel Bruyère, du collectif LfKs.

Création contemporaine, action sociale directe et de proximité, recherche organisée en réseau mondial, expériences artistiques au long cours, au plus près des gens et des populations et/ou sur de scènes artistiques emblématiques, questions de connaissance et d’émancipation.

En conversation avec Christine Esclapez et Jean-Marc Montera.

