Sur Le Bout De La Langue #15 Muriel Garsson

Archéologue de formation, spécialiste du monde grec, Elle enseigne dés 1997

l’Archéologie Grecque à l’Institut Supérieur de l’Art .

En 2OO2, elle est nommée directrice du Musée des Docks romains et de la

collection classique du Musée d’Archéologie de Marseille puis en 2009

conservateur Musée d’Archéologie méditerranéenne de la Charité.

Elle devient chercheur associé au CNRS en 2010 et enseigne en master « Histoire »

à l’AMU.

Elle dirige plusieurs ouvrages et catalogues ainsi que des articles pour des revues

scientifiques : Geuthner, Gallia, Archéologia…

Elle a dirigé de 2017 à 2019, le réaménagement global du nouveau département

» proche orient, bassin méditerranéen » du musée d’archéologie méditerranéenne

qui offre désormais une vision archéo-sociologique de cette région.

