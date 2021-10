Julien Ferrando est enseignant-chercheur à l’Université d’Aix-Marseille, et musicien, notamment dans le champ des musiques anciennes.

Avec Christine Esclapez et Jean-Marc Montera, Il y parle des équilibres entre enseignement et vie de musicien, de ses lieux de marseillais, de reconstitution sonore, de diffusion dite augmentée, d’art et de musique…

Bonne écoute.