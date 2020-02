Sur le Bout De La Langue, n°11.

Février 2020, Christine Esclapez et Jean-Marc Montera accueillent Michaël Dian.

Michaël Dian, né à Marseille, est pianiste de formation, professeur associé au Département des Arts de la faculté d’Aix-Marseille, et directeur de l’Espace Culturel de Chaillol dans les Hautes-Alpes. Jouer, enseigner et produire sont les trois modalités de son engagement d’artiste.

Bonne écoute de ce Sur Le Bout de La Langue.

Sur Le Bout De La Langue #11 Michael Dian