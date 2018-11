SUPER 8 # 16 : Quelque part en Chine

Pour accompagner la 16e édition du Festival Images de ville, l’équipe de Super 8 reçoit Hendrick Dussollier, réalisateur du très beaux Derniers Jours à Shibati. Documentaire qui montre la lente destruction d’un pauvre quartier de Chongqing par l’arrivée progressive des immeubles de la ville nouvelle.

Laurent, avec sa chronique « Perdu.e.s de vue, en profite pour lancer un appel à Maggie Cheung.

Enfin notre super reporter Florie a rencontré Stefano Savona, réalisateur du magnifique Samouni Road pour notre fameux questionnaire cinéphilique le « Cinémoi ».

Super 8 #16

Films cités dans Perdu.e.s de vue:

« CENTER STAGE » de Stanley Kwan

« IRMA VEP » et « CLEAN » d’Olivier Assayas

« IN THE MOOD FOR LOVE » et « 2046 » de Wong Kar Wai

« HERO » de Zhang Yimou

« INGLORIOUS BASTERDS » de Quentin Tarantino