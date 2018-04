SUPER 8 #14 : STRIP TEASE(R)

Avril 2018

Avec les pulls d’hiver, Super 8 range tous les tabous et enlève des couches de pudeur du grand écran…

Pour commencer, on tombe la chemise avec Jean Libon, producteur et co-créateur de Strip Tease, l’émission documentaire culte de la télévision belge ! Son principe : plonger dans le quotidien de personnes aux parcours atypiques, en renonçant à la voix off, à la musique et au jugement. Dans le conciliabule bouillant des Superhuitard, Libon dévoile la réalisation de Ni juge, ni soumise, le premier « épisode format long » de la série. Cold case qui tire la langue à l’ultramoralisme ambiant et aux codes du cinéma documentaire, en équilibre entre ordinaire et extraordinaire, voire extraterrestre, le film suit la vie d’Anne Gruwez, juge à Bruxelles. Jean Libon et Yves Hinant l’ont suivie pendant trois ans au cours d’enquêtes criminelles, d’auditions et de perquisitions de scènes de crime.

…Ce n’est pas du cinéma, c’est pire !

La peau des Superhuitards est désormais à vif, exposée, offerte. D’ailleurs, tiens, à propos de voyeurisme, parlons de toutes ces scènes sans voiles avec lesquels le grand écran titille et tyrannise nos appétits ! Détour vers les baignoires, les douches, les rivières et les fontaines avec la chronique de Stephane « Figure imposée ». Et oui, ça mouille…

Parler pendant le sexe, pour ou contre ? En tout cas, pour les aveugles il faut sortir les mots ! Pilar s’est baladé dans les sites le plus coquins de la toile, à la recherche des films pornographiques audio-décrits.

Pauvreté des sons, faiblesses des intrigues, logorrhée illustrative qui tue l’excitation… Le porno et l’audiodescription: une histoire compliquée !

C’est avec un souvenir de l’age d’or du X qu’on se quitte : Florie rencontre Maurice, directeur du dernier cinéma pornographique de France, le Beverley, qui va bientôt fermer ses portes. Tous ces gens sortis de la salle avec la banane, pendant toutes ces années…