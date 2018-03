Super 8 #13 : No Future !

Mars 2018

Rien ne va plus, il neige à Marseille ! Ce mois ci, Super 8 explore la thématique d’une certaine idée de la fin du monde avec en invité le réalisateur du très beau documentaire Atlal de Djamel Kerkar. Atlal nous montre des jeunes qui ont grandi pendant la décennie noire en Algérie (1991-2002 et 200 000 morts ! ). Aujourd’hui, ils fantasment d’un avenir meilleur, ailleurs qu’à Oulled Allal où les ruines côtoient les herbes folles. Un film en avant première aux variétés le 29 Mars en présence de Djamel Kerkar.

Pas de futur non plus pour le petit paysan dont le bétail est terrassé par l’épidémie, mais un futur certain pour « Marius » le bien nommé face à « César »… qu’est ce à dire?

C’est Renault Morgan pour l’audiodescription du film Petit Paysan de Hubert Charuel qui a reçu le prix de l’audiodescription! Une petite voix qui raconte tout ce qui se trouve à l’image et permet aux aveugles de voir les films…et c’est un métier ! Pour la première fois, parmi les films sélectionnés pour les Césars, un jury composé de personnes non voyantes a choisi la description qui leur a donné le mieux à voir… .

Longue vie au » Marius » donc..en espérant qu’un jour il sera à la même table que les « Césars ».

Dans la même heure, Rémi en profite pour nous parler séries télévisées et nous présente The End of the fucking world. Laurent, lui, inaugure sa chronique Perdus de vue pour nous raconter l’histoire cinématographique de Hal Hartley.

Enfin que serait une émission Super 8, sans notre envoyée spéciale Florie qui cette fois ci part à la rencontre du maître du post apocalyptique F. J. Ossang, qui s’est prêté avec malice au questionnaire du Cinémoi.

Une émission avec : Juliette, Florie, Laurent, Alexandre, Pilar, Stephane, Rémy et notre invité, Djamel Kerkar.

Tous les mois, sur les ondes de la Grenouille et sur www.radiogrenouille.com.