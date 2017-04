Au programme de ce midimix une sélection de groupes anglais entre Ska et British Rock :

Desmond Dekker, Supergrass, XTC, The Damned, Jona Lewie, les Kaiser Chief, Tracey Ullman, The Selecter, Joe Jackson, The Pioneers, Graham Parker, Madness et bien d’autres…

Bon Tease-O-Rama !

2017_04_06_Tease-O-Rama_Ska_&_British_Beat_Mix#1