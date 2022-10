SKA & BRITISH BEAT #2

Au programme de ce nouveau mix une sélection de groupes de rock anglais allant du Ska au Rock Britannique avec dans l’ordre :





Byron Lee & The Dragonaires, The Beat, The Soulettes, The Stranglers, Carlos Malcolm & His Afro-Jamaican Rythms, The Len Price 3, les Stray Cats, Ken Boothe, The Jam, The Specials,

Ian Dury, Peter Gabriel, Sound Dimension, les Bad Manners, Adam & the Ants, Ou Est Le Swimming Pool, The Undertones, Elvis Costello & The Attractions et les Dexys Midnight Runners.

Bon Tease-O-Rama !