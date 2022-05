SIXTEASE WORLD BEAT #3

Je vous propose pour ce nouveau midimix une visite des continents par le biais des musiques sixties…

Vous allez pouvoir voyager et danser durant cette petite heure au gré de sélections Rock et Pop sixties dans des langues aussi variées que le malaisien, le Hindi, le vietnamien, le brésilien, le japonais, l’italien, l’espagnol, le néerlandais, le grec et le thai. Parmi les interprètes il y aura : Os Brasas, Uragani, Los Salvages, The Swallows, Elvis Phương, Adnan Othman, the Clungels, Rocky Roberts, Los Johnny Jets, Gullivers, The Hooks, CBC band et bien d’autres…

Bon Tease-O-Rama !