SIXTEASE REVIVAL MIX #4

Tous les groupes que vous allez entendre pendant cette petite heure ont été, d’une manière ou d’une autre, influencés par le rock, la Pop ou le psychédélisme des années 60 tous pays confondus, des plus sauvages aux plus groovy, des guitares acérées à l’orgue Hammond, des années 80 à nos jours, tous se distinguent en portant le flambeau sixties avec panache.

Seront présents les Shaky Things, Kula Shaker, Miracle Workers, Delmonas, Los Negativos, The Kravin A’s, The Morlocks, Los Flechazos, Ugly Beats, Bikini Machine, The Royal Hangmen, The Attractions, Ten High et bien d’autres…