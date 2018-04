sixtease revival mix #1

Je vous propose pour ce midimix les premières sélections d’une nouvelle série consacrée aux groupes de revival sixties.

Tous les combos que vous allez entendre pendant cette petite heure ont été, d’une manière ou d’une autre, influencés par le rock et la Pop des années 60.

Des plus sauvages aux plus groovy, des australiens aux français, des guitares acérées à l’orgue Hammond, des années 80 à nos jours, tous portent le flambeau sixties et excellent dans leur style…

Seront bien sûr présents les célèbres Fleshtones, Black Angels, Limiñanas, Bikini Machine, mais aussi Dino Farfisa & the Fuzz, Forever Pavot, Crimson Shadows, The Stems, Mystery Lights, Cynics et consorts…

Bon Tease-O-Rama !