SIXTEASE FRENCH GENTLEMEN Mix #11

Je vous propose aujourd’hui pour ce début de printemps le 11è mix « Sixtease French Gentlemen » consacrés aux groupes de rock et artistes francophones des années 60 au masculin.

Il sera ici question de Beatniks et de problèmes existentiels avec un décalage, un humour et un second degré propre aux sixties. Parmi les interprètes les plus connus on peut citer Éric Charden, Dick Rivers, Johnny Hallyday ou bien Michel Sardou à l’époque ou ils étaient plus ancrés dans le Rock ou la Pop que dans la vague yé-yé… À leurs côtés on notera tout un panel d’artistes étonnants tel que les marseillais des 5 Gentlemen, Richard de Bordeaux, Ronnie Bird, Long Chris, l’acteur Jean-Pierre Kalfon, Nicky Nicolas, Gil Now et les Turnips, Richard David et bien d’autres…

Bon Tease-O-Rama !