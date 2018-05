SIXTEASE FRENCH GENTLEMEN Mix #10

Voici le 10ème mix « Sixtease French Gentlemen » consacré aux groupes de rock et artistes francophones des années 60 au masculin.

Certaines de ces sélections dévoileront des artistes à l’humour décapant.

Parmi les plus connus on peut citer Éric Charden, Dick Rivers, Claude François ou bien Antoine à l’époque ou ils étaient plus ancrés dans le Rock, la Pop ou la Soul que dans la vague yé-yé… À leurs côtés on notera tout un panel d’artistes oubliés qui valent la peine qu’on se penche sur leur titres, tel Richard David qui reprend les Doors en français, Les Masters, Les Lionceaux ou encore les Variations, Cristal et François Wertheimer qui annonçaient déjà des années 70 musicalement prometteuses…

Bon Tease-O-Rama !