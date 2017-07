Saga Summer Of Love – 1967

Chaque dimanche de l’été à 19h sur Radio Grenouille

2017, c’est l’anniversaire des 50 ans du mouvement “Summer of love”, qui fit découvrir au grand public la contre-culture hippie par une reunion de milliers de jeunes du monde entier à San Francisco pour une nouvelle expérience sociale.

Docteur Zoom, à partir de son mix mensuel “La Petite Boutique de Curiosités”, propose une traversée des créations musicales qui émanent de cet été 1967 par une série de 9 mixes. Bonne écoute !

ÉPISODE 1 : LES PRÉMICES -1

Si le mois de Juin 1967 est évidemment marqué par la sortie le 1er du fameux Sergeant Pepper L.H.C.B. et le 26 par la 1ère radiodiffusion du non moins marquant « All You Need Is Love », il est également témoin de la sortie ou de l’enregistrement d’une myriade de titres qui, de chaque côté de l’Atlantique semblent prophétiser l’éclosion du bien nommé Summer of love que d’aucuns font commencer avec les concerts du Festival de Monterey. Quoiqu’il en soit je vous propose avec ce mix de humer (avec modération!) l’air du temps…nous sommes en juin…nous sommes en 1967 !

-THE YOUNG IDEA: « With A Little Help From My Friends » (une reprise US !)

-THE 5TH DIMENSION: « Up Up And Away » (l’enregistrement original du fameux titre de Jimmy Webb)

-MOVING SIDEWALKS: « 99th Floor »

-WEST COAST POP ART EXPERIMENTAL BAND: « If You Want This Love »

-JEFFERSON AIRPLANE: « Plastic Fantastic Lover »

-CAPTAIN BEEFHEART & HIS MAGIC BAND: « Plastic Factory » (en studio ce mois-là, l’album sortira à la fin de l’été)

-THE MOTHERS OF INVENTION: « Plastic People »

-MOBY GRAPE: « 8:05 »

-JOHN FRED AND HIS PLAYBOY BAND: « Agnes English »

-THE ATTACK: « Created By Clive » (la scène psychédélique anglaise)

-TRAFFIC JAM: « Almost But Not Quite There » (idem)

-THE SMALL FACES: « Here Comes The Nice »

-PINK FLOYD: « See Emily Play »

-SOFT MACHINE: « She’s Gone » (titre non sorti à l’époque)

-KALEIDOSCOPE: « Keep Your Mind Open » (retour à la scène US !)

-THE ELECTRIC PRUNES: « Dr Do-Good »

-NANCY SINATRA & LEE HAZLEWOOD: « Jackson »

-THE ALAN LORBER ORCHESTRA: « Hang On To A Dream » (l’un des plus célèbres standards de Tim Hardin)

-STRAWBERRY ALARM CLOCK: « Incense And Peppermints »

-THE THIRD RAIL: « Run Run Run »

-KIM FOWLEY: « Love Is Alive And Well »

-THE MARBLE ARCH ORCHESTRA: « Everlasting Love »

-THE BEATLES: « All You Need Is Love »

ÉPISODE 2 : LES PRÉMICES – 2

Nous sommes toujours en juin 1967. Et pour cette nouvelle série de titres l’ambiance sera plus mitigée, entre espoir naïf d’un bonheur souvent « artificiel » et collectif, inquiétudes pour l’avenir, désaffection du présent et rêveries pseudo mystiques sous influence…mais ne gâchons pas tout de suite ce tableau des prémisses du fameux Summer en démarrant par les bien nommés:

-DON & THE GOODTIMES: « Good Day Sunshine » (un titre de 1966 mais cette reprise US est sortie au début de l’été 67 !)

-THE 5TH DIMENSION: « Learn How To Fly » (l’album « feel good » de ce mois de juin)

-MOBY GRAPE: « Omaha » (le seul tube de leur 1er album…et de leur carrière!)

-JEFFERSON AIRPLANE: « White Rabbit » (entre Lewis Carroll et hallucinogènes…)

-JOHN FRED AND HIS PLAYBOY BAND: « Sad Story » (un titre proche du Ode To Billy Joe de B. Gentry paru le mois suivant..)

-WEST COAST POP ART EXPERIMENTAL BAND: « Insanity » (bon, là ça ne s’arrange pas vraiment…)

-KIM FOWLEY: « Reincarnation » (LA solution ultime !)

-THE ALAN LORBER ORCHESTRA: « Lucy In The Sky With Diamonds »

-PINK FLOYD: « The Scarecrow » (face B de See Emily Play)

-TRAFFIC JAM: « Wait A Minute »

-THE SMALL FACES: « Talk To You » (face B de Here Come The Nice)

-THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE: « Foxy Lady »

-THE KALEIDOSCOPE: « Egyptian Gardens »

-THE ELECTRIC PRUNES: « Hideaway » (face B de Dr Do-Good)

-THE RED CRAYOLAS: » Transparent Radiation » (quand l’expérimentation venait du Texas !)

-THE MOTHERS OF INVENTION: « America Drinks »

« Status Back Baby »

« Uncle Bernie’s Farm » (les trois premiers titres de la face B de l’absolument génial Absolutely Free … vous avez évité de justesse Suzy Crème de Fromage !)

-STRAWBERRY ALARM CLOCK: « The Birdman Of Alkatrash » (face B de Incense & Peppermints)

-THE THIRD RAIL: « No Return » (face B de Run Run Run… il y aura effectivement un avant et après Summer 67 !)

-THE MARBLE ARCH ORCHESTRA: « Up- Up And Away » (reprise du 1er titre de l’album de The 5th Dimension, histoire de boucler la boucle !)

-NANCY SINATRA: « You Only Live Twice » (2ème retour au main stream avec le 12 juin 1967 la première mondiale à Londres du J.Bond de l’année)

-THE MARBLE ARCH ORCHESTRA: « A Whiter Shade Of Pale » (certes le titre est sorti le 12 mai en Angleterre mais c’est le titre le plus diffusé « worldwide » cet été-là…et puis j’adore cette reprise !)

ÉPISODE 3: LA FLORAISON – 1

Ça y est…nous y sommes ! Au mois de juillet 1967 toutes les conditions sont réunies pour que la contre-culture née sur la côte ouest des États-Unis essaime partout dans le monde et ce notamment à travers la musique. L’Angleterre comme d’habitude sera la première à l’adopter. C’est donc à une avalanche de fleurs, d’amour et de doux délires que ce mix vous invite! Mais tout d’abord, direction San Francisco en compagnie du cinéaste Jack O’Connell qui part ce mois-là tourner un documentaire qui sortira un an plus tard sous le titre « Revolution » !

-MOTHER EARTH: « Revolution » (bo du documentaire du même titre)

-SCOTT MCKENZIE: « San Francisco (Be sure to wear flowers in your hair) » (single sorti fin mai et qui montrait déjà la bonne direction!)

-CAT STEVENS: « When I Speak To The Flowers » (une recette imparable qui date du mois de mars, mais le temps de laisser faire la nature…)

-KIM FOWLEY: « Flower City » (qui d’autre que cet allumé pour mélanger philosophie hippie et la 9ème de Beethoven ?!)

-THE TREMELOES: « Let Your Hair Hang Down » (dernier conseil en provenance d’Angleterre…ça y est, vous êtes prêts)

-MOBY GRAPE: « Naked If I Want To »

-THE YOUNG RASCALS: « Groovin' » (le single sort fin mai, mais l’album début juillet)

-THE BEAU BRUMMELS: « It Won’t Get Better »

-THE MERRY GO-ROUND: « You’re A Very Lovely Woman »

-THE ASSOCIATION: « Never My Love »

-THE NITTY GRITTY DIRT BAND: « Tide Of Love » (extrait de Ricochet, formidable 2ème album d’un groupe qui va devenir un peu plus tard l’un des chefs de file de l’alt-country)

-THE BEE GEES: « To Love Somebody » (méga tube extrait de leur 1er album…)

-THE INCREDIBLE STRING BAND: « The Mad Hatter’s Song » (quand le folk anglais se teinte de psychédélisme)

-THE BEAU BRUMMELS: « Magic Hollow »

-THE NITTY GRITTY DIRT BAND: « The Teddy Bear’s Picnic »

-THE ELECTRIC PRUNES: « Wind-up Toys »

-WEST COAST POP ART EXPERIMENTAL BAND: « Don’t Let Anything!!!Stand In Your Way » (titre co-signé Kim Fowley !)

-BETTYE SWANN: « A Change Is Gonna Come » (une reprise du titre de Sam Cooke on ne peut plus d’actualité !)

-THE 5TH DIMENSION: « California My Way » (juste au cas où vous vous seriez égarés en chemin…)

-CANNED HEAT: « The Road Song » (extrait de leur 1er album paru ce mois-là, histoire de se rappeler que faire la route n’est pas toujours facile)

-QUICKSILVER MESSENGER SERVICE : « Babe, I’m Gonna Leave You » (2ème extrait de la bo de « Revolution ». Et oui,la vie en couple n’est plus vraiment d’actualité.)

ÉPISODE 3 : LA FLORAISON – 2

Ambiance plus contrastée pour ce 2ème volet exclusivement composé de titres sortis au mois de juillet et où il sera bien sûr question d’amour mais aussi de perte avec l’indémodable succès de B. Gentry ou de la guerre du Vietnam avec les Box Tops…mais commençons par la douceur incarnée par la délicieuse Claudine Longet, rare chanteuse française à avoir exclusivement mené une carrière américaine.

-CLAUDINE LONGET: « The Look Of Love »

-THE BEE GEES: « Holiday »

-THE HUMAN BEANS: « It’s A Wonder » (premier groupe du guitariste gallois Dave Edmunds)

-THE TEMPTATIONS: « You’re My Everything » (tiré du 5ème album du groupe et événement soul du mois, « With A Lot Of Soul »!)

-OSCAR HAMODS & THE MAJESTICS: « Soul Finger »

-CANNED HEAT: « Help Me »

-THE LOST AGENCY: « One Girl Man »

-THE ELECTRIC PRUNES: « The Great Banana Hoax » (dernier single avant la sortie de l’album au mois d’août)

-THE ASSOCIATION: « Requiem For The Masses » (amen…)

-BEE GEES: « The Turn Of The Century »

-INCREDIBLE STRING BAND: « Painting Box »

-NITTY GRITTY DIRT BAND: « Shadow Dream Song »

-THE LOST AGENCY: « Time To Dream »

-THE BOX TOPS: « The Letter »

-BOBBIE GENTRY: « Ode To Billie Joe »

-THE MERRY GO-ROUND: « Where Have You Been All My Life »

-THE YOUNG RASCALS: « I’ve Been Lonely Too Long »

-THE YOUNG RASCALS: « A Girl Like You » (les rois de la blue-eyed soul de ce mois de juillet!)

-DIANA ROSS & THE SUPREMES: « Reflections » (une double curiosité: c’est l’une des premières fois où le nom de Diana est mis en avant et l’occasion de voir l’influence du psychédélisme à la Motown!)

-THE TEMPTATIONS: « All I Need » (pas un tube à l’époque mais le meilleur titre de l’album selon moi!)

-THE BEACH BOYS: « Heroes & Villains » (titre présent in extremis puisque le single est sorti le 31/07…on pourrait donc le retrouver le mois prochain!)

ÉPISODE 5 : LA MATURITÉ

Août 1967. Au coeur de l’été, les yeux et surtout les oreilles des baby boomers du monde occidental sont toujours tournés vers la côte ouest des USA où le flower power continue à repousser les limites contraignantes de la société et à inventer de nouvelles règles de vie. Côté musique, les premières vocalises d’une certaine Janis Joplin et la sortie du fabuleux 2ème album de Tim Buckley et comme promis dans l’épisode précédent on commence avec « Heroes And Villains » le single des garçons de la plage sorti le 31 juillet !

-THE BEACH BOYS: « Heroes & Villains »

-TIM BUCKLEY: « Knight-Errant »

-THE FLOWER POT MEN: « Let’s Go To San Francisco pt1 » (une recommandation un peu tardive pour ce groupe anglais au nom bien dans l’air du temps!)

-THE SEEDS: « March Of The Flower Children »

-THE ELECTRIC PRUNES: « Children Of Rain »

-TIM BUCKLEY: « Carnival Song »

-JOAN BAEZ: « If You Were A Carpenter » (une nouvelle chanson inoubliable de Tim Hardin extraite du 6ème album de la diva folk)

-T HE SEEDS: « Flower Lady And His Assistant »

-JEFFERSON AIRPLANE: « The Ballad Of You And Me And My Poonell » (la voix de Grace Slick dans ce titre sorti en août en prélude à leur 3ème album sui sortira fin novembre)

-BIG BROTHER AND THE HOLDING COMPANY: « Easy Rider » (side vocalist de luxe en la personne de la texane Janis Joplin pour ce titre parodiant la musique country extrait du 1er album du groupe. Le film du même nom, lui, ne sortira que deux ans plus tard!)

-JOHNNY CASH & JUNE CARTER: « Jackson » (reprise du titre original sorti le mois précédent par le duo Lee Hazlewood/Nancy Sinatra)

-GENE PITNEY: « Something’s Gotta Hold Of My Heart »

-THE SMALL FACES: « Itchycoo Park » (l’un des plus gros succès du groupe de Rod Stewart des deux côtés de l’Atlantique)

-THE FOUNDATIONS: « Baby Now That I’ve Found You » (LE groupe british de blue-eyed soul de l’année!)

-FOUR TOPS: « You Keep Running Away »

-JAY & THE AMERICANS: « Got Hung Up Along The Way »

-THE LEATHER BOY: « Soulin » (aka Milan Radenkovich l’un des seuls chanteurs yougoslaves ayant tenté de faire carrière aux USA !)

-THE HUMAN BEINZ: « Nobody But Me »

-BIG BROTHER AND THE HOLDING COMPANY: « Coo Coo » (titre paru seulement en single, une relecture de Cuckoo standard du folk anglais)

-PINK FLOYD: « Bike » (impossible de passer sous silence la sortie ce mois-là du premier opus de ce groupe et puis pour aller à San Francisco il faut bien un moyen de transport!)

-THE LEATHER MAN: « On The Go »

ÉPISODE 6: L’ENVERS DE LA MÉDAILLE

Les fleurs, c’est bien connu, se fanent très vite… En ce mois d’août 1967, de nombreux artistes évoquent la guerre du Vietnam et le pouvoir malin des drogues…l’été à peine terminé et c’est déjà l’heure des bilans ??

-THE FLOWER POT MEN: « Let’s Go To San Francisco (Part. 2) »

3 chansons qui parlent de la guerre:

-RICHIE HAVENS: « Handsome Johnny » (extrait du 1er album de celui qui trouvera la célébrité 2 ans plus tard à Woodstock)

-JOAN BAEZ: « Saigon Bride »

-KIM FOWLEY: « War Game »

5 chansons avec du L.S.D. dans le titre…ou pas (ce qui peut être pire!):

-BIG BROTHER AND THE HOLDING COMPANY: « Light Is Faster Than Sound »

-NOEL HARRISON: « Lucy In The Sky With Diamonds »

-FERRE GRIGNARD: « La,Si,Do 25 » (Belgique is in da house!)

-LES PAPYVORES: « Le Papyvore »

-JOHN E. SHARPE & THE SQUIRES: « LSD » (from South Africa !)

-THE MAMA’S AND THE PAPA’S: « Straight Shooter » (un titre de 1966, mais qui ressort en single ce mois-ci; vous avez dit double entente ?? You obviously know what I mean!)

-THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE: « Are You Experienced? » (LA question de l’été!)

-TIM BUCKLEY: « Hallucinations »

-THE KALEIDOSCOPE: « Keep Your Mind Open »

-THE SEEDS: « Travel With Your Mind »

-ELECTRIC PRUNES: « Everybody Knows. You’re Not In Love » (déjà des critiques avec ce titre datant de la fin de l’année?)

-CAPTAIN BEEFHEART & HIS MAGIC BAND: « Yellow Brick Road » ( une manière détournée de se moquer des idéaux hippies ? Safe As Milk sortira en septembre…)

-THE ETHIX: « Bad Trip » (comme son titre l’indique…la messe est dite!)

-THE PEANUT BUTTER CONSPIRACY: « Why Did I Get So High? » (l’autre grande question du moment, un titre sorti au mois mars !)

-THE THIRD RAIL: « Overdose Of Love » (et oui, c’est possible !)

-RICHIE HAVENS: « San Francisco Bay Blues »

-THE KINKS: « End Of The Season » ( c’est au fameux groupe anglais que l’on confie la tâche de clôturer ce summer of love avec cet extrait de Something Else qui sort en septembre…mais rassurez-vous, d’autres épisodes sont à venir pour vous proposer un autre angle musical !)

ÉPISODE 7: WHEN ENGLAND GOES PSYCHE

En complément des épisodes précédents, voici ce qui se passe en Angleterre pendant cette période avec un bouquet de titres sortis pour la plupart entre mars et septembre 1967.

Une myriade de groupes, dorénavant oubliés, s’essaient alors au mélange lysergique entre musique et psychotropes sans pour autant laisser de côté cette fibre pop qui depuis 3 ans a permis à la perfide (?) Albion de conquérir le monde.

A vos narguilés !

-PINK FLOYD: « Arnold Layne » (un single sorti au mois de mars)

-PANDAMONIUM: « No Presents For Me »

-THE GREEN SCARAB: « Asariah’s Dance »

-ICE: « Anniversary Of Love »

Les trois australiens de l’étape:

-GIBSONS: « City Life »

-THE BEE GEES: « In My Own Time » (extrait de leur 1er album paru au mois de juillet)

-THE FAIRYTALE: « Lovely People »

-KINETIC: « Suddenly Tomorrow »

Les reprises:

-THE MIRAGE: « Tomorrow Never Knows »

-PUDDING: « Magic Bus »

-HAT AND TIE: « Finding It Rough »

-EDWICK RUMBOLD: « Boogle Woogle »

-THE SUMMER SET: « It’s A Dream »

-SVENSK: « Dream Magazine »

-WHEELS OF TIME: « 1984 »

-FAMILY: « Scene Thru The Eye Of A Lens »

(avec les Pink Floyd et les Bee Gees, l’un des trois groupes à avoir su durer !)

-DRUID CHASE: « Take Me In Your Garden »

-LIFE’N SOUL: « Peacefully Asleep »

-TANGERINE PEEL: « Trapped »

-PINK FLOYD: « Flaming » (The Piper At The Gates Of Dawn sort au mois d’août)

-KIRKBYS: « It’s A Crime »

ÉPISODE 8: A SOUL SUMMER – 1

Pour cet avant dernier épisode de notre saga, je vous propose d’aller promener nos oreilles du côté des labels de soul et des studios spécialisés dans lesquels on continue sans trop se soucier de l’actualité « flower power » à peaufiner une musique de l’âme toujours aussi efficace et sincère…vous avez dit ségrégation, univers séparés ? C’est vous qui voyez. En attendant on se met en mode ‘groovy baby’ avec ces titres tous sortis en mai ou juin 1967 !

-RAY CROSSEN JR: « Try Some Soul »

-FOUR TOPS: « I’ll Turn To Stone »

-JIMMY MACK: « My World Is On Fire »

-SOUL BROTHERS SIX: « Ill Be Loving You » + « Some Kind Of Wonderful »

-HARVEY SCALES & THE SEVEN SOUNDS: « Get Down »

-CARLA THOMAS: « I ‘ll Always Have Faith In You »

-SAM & DAVE: « I Can’t Stand Up »

-LITTLE MILTON: « Don’t Leave Her »

-LITTLE JOHNNY TAYLOR: « Big Blue Diamond »

-ALBERT KING: « Born Under A Bad Sign »

-SLIM HARPO: « Tip On In, Pt 1 »

-BOOKER T & THE MGs: « Groovin' » (reprise du tube des Young Rascals »)

-ANDRE WILLIAMS: « Soul Groove » + « You Got It, I Want It »

-LINDA JONES: « Hypnotized »

-FOUR TOPS: « 7-Rooms Of Gloom »

-DARRELL BANKS: « Angel Baby »

-JEANNE & THE DARLINGS: « How Can You Mistreat The One You Love ? »

-HARVEY SCALES & THE SEVEN SOUNDS: « Love-itis »

-SIR MACK RICE: « Love Sickness »

-LITTLE MILTON: « I’ll Never Turn My Back On You »

-THE JIVE FIVE: « You’ll Fall In Love »

-BOOKER T & THE MGs: « Slim Jenkin’s Place »

ÉPISODE 9 : A SOUL SUMMER – 2

Dernier épisode d’un été particulièrement frémissant. En juillet et août 1967, les soul ladies sont bel et bien présentes bien décidées à disputer à leurs collègues masculins une hégémonie jusque là indiscutable. Comme l’affirment Mabel et Margie : « I’m a big girl now » and I’m « On The Right Track » !

Bon, ceci dit, ça ne nous empêchera pas de commencer cette sélection par un titre d’ Eddie Floyd (créateur de l’immortel « Knock On Wood ») sorti le 30 juin. Groovy babies !!

-EDDIE FLOYD: « Love Is A Doggone Good Thing »

-BRENDA & THE TABULATIONS: « Hey Boy »

-VICKI ANDERSON: « If You Don’t Give Me What I Want »

-DIANA ROSS & THE SUPREMES: « Going Down For The Third Time »

-MARGIE HENDRIX: « Restless »

-MABLE JOHN: « I’m A Big Girl Now »

-ESTHER PHILLIPS: « Cheater Man »

-ZZ HILL: « You Just Cheat And Lie »

-C.L. BLAST: « I’m Glad To Do It »

-OTIS REDDING & CARLA THOMAS: « Let Me Be Good To You » + « Knock On Wood »

-MARVIN GAYE & TAMMI TERRELL: « Your Precious Love »

-WILLIAM BELL: « Eloïse (Hang On In There) »

-FOUR TOPS: « If You Don’t Want My Love »

-JOHNNIE TAYLOR: « You Can’t Get Away From It »

-BETTYE SWANN: « Fall In Love With Me »

-MARTHA REEVES & THE VANDELLAS: « Love Bug Leave My Heart Alone »

-FOUR TOPS: « You Keep Running Away »

-JUDY CLAY: « You Can’t Run Away From Your Heart »

-ESTHER PHILLIPS: « Sorry »

-MARGIE HENDRIX: « On The Right Track »

-GENE CHANDLER: « Tell Me What Can I Do »

-CHARMELS: « I’ll Gladly Take You Back »

-JAMES & BOBBY PURIFY: « Shake A Tail Feather » (énorme hit cette année-là pour cette reprise d’un titre de 1963 créé par les Five-du Tones !)