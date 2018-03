RUMBAKETUMBA – VENTILADOR Y COMPAS

Actualité rumbera et flamenca avec la sortie d’un nouvel hommage à Peret par le groupe Sabor de Gracia.

Plus la toute nouvelle génération flamenca, Rosario La Tremendita et El Niño de Elche, avec leur sonorités iconoclastes, proches du rock et difficilement étiquettables par les puristes.

Aussi, la perte d’une matriarche flamenca, La Negra -mère de Lole Montoya- qui emporte avec elle le cante de Triana, et de Chango, le rumbero installé à Barcelone dans le quartier de Gracia d’où il contribué au répertoire des classiques.

Playlist Ventilador y Compás

Tangos – La Negra, Moraito & Niño Jeros

Tu mirá – Lole y Manuel

Una lagrima cayó en la arena – Sabor de Gracia feat. Lucrecia

Chaví – Sabor de Gracia feat. Sweet Flow

Ave María Lola – Sabor de Gracia feat. Los Banis, Wichy Camacho & Joshua Marcel

Quémame – Chango

El Guapo – Chango

A Enriqueta la Pescaera – Rosario La Tremendita

Mi infierno es tu gloria – Rosario La Tremendita

La sifilis – El Nino de Elche & Los Volubles

Comunista – El Nino de Elche

Lo Mato – Sabor de Gracia feat. Jerry Medina

El rio de mi Sevilla – Lole y Manuel