RUMBAKETUMBA – TEMPO LATINO 2017

Le Festival Tempo Latino 2017 et sa programmation, dont la marraine -la Latina Mayor- de cette édition, la productrice Consuelo Arbeláez, inaugurera l’événement sous la bannière de l’Année France-Colombie.

24 ans et pas une ride ! Tempo Latino a grandi, changé, évolué, mais la passion de gersois pour la musique latine reste intacte. Nous écoutons les artistes prévus dans les concerts des Arènes, ainsi que quelques uns des groupes qui joueront autour, dès midi et jusqu’à la fin de l’after-hours. Une programmation qui démarre en Colombie et se termine par la salsa clasica avec la voix flamenca de Diego El Cigala, le tout pimenté de son cubain, de calypso, de mambo et autres rythmes des Caraïbes.

Playlist Tempo Latino 2017

El Molestoso – Eddie Palmieri

Hacha y Machete – Diego El Cigala

Caliente – La 33

Balkanica – Puerto Candelaria

Abatina – Calypso Rose

Bilongo – Richard Bona & Mandekan Cubano

Ijo Soul – Setenta feat. Orlando Julius

They don’t really care about us – Tony Succar

Ventana – Bongo Hop feat. Nidia Gongora

Mambo Mexicano – Orkesta Mendoza

Juanito Alimaña – Diego El Cigala

Quisiera – Ernesto «Tito» Puentes