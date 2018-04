RUMBAKETUMBA – SON DE PRIMAVERA

Actu musicale latina pour ce début de printemps avec la disparition de José Antonio Abreu, fondateur du système d’orchestres vénézuélien ; le retour de Cristobal Diaz, pianiste chilien de Paris qui nous avait déjà régalé avec CalleFacción, dans le premier album de son nouveau groupe La Marcha ; le huitième album de la formation Eskorzo, rock mestizo de Granada, en Andalousie ; hommage à la cloche et à son langage populaire et universel, ici en mode salsero avec José Mangual Jr. et retour sur l’hommage discographique du trompettiste portoricain Charlie Sepulveda au maestro Eddie Palmieri.

Playlist Son de Primavera

El Diablo Suelto – Quinteto Ambar

Chachaphone – La Marcha

El Futbol – La Marcha

La Tumba – Eskorzo feat. Amparanoia

Cumbia Caníbal – Eskorzo

Campanero – José Mangual Jr.

Si tu sabes – Charlie Sepulveda & The Turnaround feat. Siete Nueve

Peer Magic – Charlie Sepulveda & The Turnaround

Caballo Viejo – Bareto

Descarga tu camión – La Marcha