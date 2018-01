RUMBAKETUMBA – SOBRESALIENTES

Nouveaux sons qui se détachent parmi le magma des musiques latines de plus en plus uniformisées vers une pop consensuelle. Les nommés pour le dernier Grammy Latino (2017) montrent que les plus intéressants ne sont pas toujours les gagnants, comme le montre l’album de Magín Díaz, dernier hommage rendu à ce colombien nonagénaire par ses pairs, ou encore celui du trompettiste Charlie Sepulveda dédié à Monsieur Eddie Palmieri. L’album de l’année est celui de Rubén Blades, qui reprend quelques uns de ses titres et nous rappelle l’efficacité poétique et vocale du panaméen. On constate par ailleurs la troisième musique cubaine listée comme Patrimoine Immatériel de l’Humanité par l’Unesco, le punto cubano, que l’on écoute aux côtés des trois autres, la rumba cubana et la tumba francesa, cette dernière apportée par les haïtiens.

Playlist Sobresalientes

Como un huracán – Rubén Blades & Roberto Delgado & Orchestra

Mujeres Malas – Magín Díaz

Rosa – Magín Díaz

Omelé – Yuvisney Aguilar & Afro-cuban Quartet

Yo soy el punto cubano – Celina y Reutilio

Camagüey – Tumba Francesa

La cuerda del tambor – Clave y Guaguacó

La voz del Congo – Clave y Guaguacó

Mr. Ep – Charlie Sepúlveda & The Turnaround feat. Eddie Palmieri

Rumbón Melon – Salsangroove

Mamo Gallo – Colectro

La Marea – Rubén Blades & Roberto Delgado & Orquesta