RUMBAKETUMBA – SINCRONIZANDO

De Michael Jackson en salsa aux 90 ans du cubain Septeto Nacional, un aperçu de l’actu musicale latina, en live imminent ou fraîchement emballée.

Tony Succar présentera son hommage latino à Michael Jackson le samedi 29 juillet sur la scène de Tempo Latino 2017, un album qui avait été refusé aux candidatures du Grammy Latino à sa sortie, par ses paroles chantées en anglais et malgré de très bonnes critiques dans la presse musicale USA.

Un deuxième volet de la compilation We Are Friends qui regroupe des titres de plusieurs labels indépendants d’Europe, dont on remarque The Gigoletto Brass Band, un hybride de deux formations espagnoles proposé par le madrilène Lovemonk Records, ainsi qu’une chicha vintage extraite de Perú Maravilloso, une réédition du label londonien Tiger’s Milk.

D’Argentine, on pioche la fusion des cultures afro-colombiennes et afro-équatoriennes réunies par le fleuve Mira, qui traverse les deux territoires, et par la pratique de la marimba, dans une production du label ZZK, plus les remixes de Boris Low. A Barcelone, la chanteuse du groupe disparu Ojos de Brujo, Marinah, présente son deuxième travail en solo, toujours très influencée par ses anciens acolytes. Le jeune trompettiste porto-ricain de Floride, Carlos Sánchez, s’attaque à tous les instruments présents dans son premier album solo, 1st Intent, et même à la partie vocale. Et on termine en célébrant les 90 ans du cubain Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro, en grosse tournée pour l’occasion.

Playlist Sincronizando

Guaracha bonita – The Gigoletto Brass Band

Boogalow – The Gigoletto Brass Band

El Chacarero – Los Gatos Blancos

Billie Jean – Tony Succar

They don’t really care about us – Tony Succar

Román, Román – Rio Mira

Usted notara la diferencia (intro) – Boris Low

Patinador cultural – Boris Low

Todo es Ponerse – Marinah

Medio Pan – Marinah

Chembelendekere – Carlos Sanchez

Echale Salsita – Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro