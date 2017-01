2017_01_21_rumbaketumba_rumbas_y_flamenco-web

Le flamenco, tout comme la rumba catalane, souffre de la conjoncture économique. Le premier se cantonne aux sonorités pop et plutôt extra-light, tandis que la deuxième survit à coup de concerts dans les congrès internationaux, les fêtes d’entreprise et pour les croisiéristes.

Retour sur le panorama actuel rumbero y flamenco, avec l’album flamenco du guitariste de l’école de Jerez, Manuel Valencia, et ses invités, la bailaora Pastora Galván et le regretté Terremoto, parti l’année dernière.

La nouvelle génération de rumberos catalans, bourrés de bonnes idées (rap et rumba), avec plein de choses à dire et le talent héréditaire en plus, montrent comment il serait temps de changer la donne et d’investir en production et en scène, dans cette ville, Barcelone, devenue parc thématique.

Simon Morin a interviewé le guitariste Juan Santiago (en photo), qui nous joue en exclusivité ses toutes nouvelles compositions en live, dans les studios du 88.8, et dit aussi quelques vérités sur la situation du flamenco a Marseille et en France. Gracias, Juan !

Playlist Rumbas y Flamenco

Labios Morenos – El Noy

Bailame – Manuel Valencia et Pastora Galván

Buleria por Soleá – Manuel Valencia et Fernando Terremoto

Nuestro Aire – El Chacho

Labios de Caucho – Sant Pau Rhumba Band

Esta Cobardia – Pura Rumba

Subway Walk – La Troba Kung Fu

El Alquiler – Muchacho y Los Sobrinos

La Pulga – Arrels de Gracia (photo)

+ Show-case de Juan Santiago en guitare solo, et interview par Simon Morin :

Taranta, Bulería y Soleá (compositions de Juan Santiago)