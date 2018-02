RUMBAKETUMBA – RE-COMPILANDO

Compilations à go go en ce début d’année ! Pionnier du forró, Camarao, le musicien de Pernambuco, Brésil, que le label Analog Africa réédite et parfois édite tout court comme bande sonore d’un western brésilien, face à Levanta Poeira, autre compilation cuisinée avec soin par DJ Tahira de Sao Paulo, avec une approche plutôt amérindienne et afro qui alterne entre pur jus et remixes. Le mal nommé flamenco pop, qui n’est autre que l’influence des rythmes disco, soul et funk sur les rumbas flamencas, réunis dans Naino, la recherche du Spanish groove continue.

Plus des nouvelles du Jazz Plaza Festival de Cuba, célébration de 30 ans de timba cubaine avec José Luis Cortés et celle des 50 ans du groupe cubain Los Sobrinos del Juez depuis Miami.

Playlist Re-compilando

1. Retrato de un forró – Camarao

2. Forrozinho moderno – Camarao

3. De serra en serra – Camarao

4. Xeem – Camarao

5. Dimelo – Manuela y Paca

6. Déjalo – La Terremoto

7. Mi almohada – Perlita de Huelva

8. Como me la maravillaria – Lola Flores

9. Toda Menina Bahiana (Tahora Remix – Gilberto Gil)

10. Baiao Destemperado – Barbatuques

11. No Balanco da Canoa (Maga Bo Remix– Chico Correa)

12. Gode Pavao – Coco Raizes de Arco Verde

13. Afro-Mambo – Roberto Fonseca

14. Echale Limon – José Luis Cortés & NG La Banda

15. 50 años – Carlos Oliva & Los Sobrinos de Juez