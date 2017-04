2017_04_15_rumbaketumba_primaverando-web

Les sonorités afro-hispano-latinas pour ce printemps, de Los Angeles, Cuba, Nancy et Mexico, en passant par le Brésil.

Le groupe frontalier Las Cafeteras dénonce les nouvelles politiques migratoires depuis Los Angeles, le duo mexicain Rodrigo y Gabriela fêtent le 10ème anniversaire de l’album qui les a propulsé à l’échelle globale, du son cubano fait à Nancy par le quintet Son de Salon qui sera en concert dans le off de Tempo Latino.

Plus deux nouveaux projets cubains qui avancent un single avant leur lancement officiel, celui de Afro-Razones, production de hip hop et r’n'b et celui des cubano-canadiens Battle of Santiago, qui expérimente entre orishas, électronica et post-rock depuis Toronto.

Sans oublier le renouveau des voix féminines et matures brésiliennes, ici les rythmes de l’Amazonie enrichis par Dona Onete, une ancienne prof d’histoire qui a entamé sa carrière musicale professionnelle à plus de 70 ans, et l’adieu à Dave Valentin, le flûtiste nuyoricain qui nous a quitté il y a quelques jours.

Playlist Primaverando

Very Nice Indeed – Dave Valentin

This land is your land – Las Cafeteras

La Morena – Las Cafeteras

Coracao Brecho – Dona Onete

No meio do Pitiu – Dona Onete

Stariway to heaven – Rodrigo y Gabriela

PPA – Rodrigo y Gabriela

La Paloma de Marfil – Son del Salon

El dolor de cabeza – Son del Salon

Mi Raza – El Individuo

Barasu Ayo – Battle of Santiago

Castigado – Son de Salon

Bamzeiro – Dona Onete