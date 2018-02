RUMBAKETUMBA – PORQUE BABEL MED

Annulation de l’édition 2018 du Babel Med Music Forum & Festival pour suppression de subvention intempestive et inattendue par les nouveaux locataires politiques de la Région Paca. Mauvais calcul pour l’économie locale mais également pour le prestige que cet événement annuel et mondial donne à la culture marseillaise. Explications sur le rôle de Babel Med et ses retombées, sur fond sonore de quelques artistes qui ont défilé sur les scènes des show-cases. Découvertes, pétards mouillés, en tremplin ou en revival, une variété de sons et de rythmes qui se sont essayés à l’exercice tout au long de ces années.

Playlist Porqué Babel Med

Medio Siglo – Kumar

Loca – Chico Trujillo

Soy Campesino – Ska Cubano

La Cucaracha – Alex Krygier

Orobroy – Dorantes

Bulerias bonitas – Montse Cortés

Haiyu – Mariem Hassan

Maradona – Hoba Hoba Spirit

I Love you too much – Yiddish Twist Orchestra

Gente Fea – Et Tio Carlos

Auténtico Merengue – Joaquin Diaz

Café – William Vivanco

Loco (Cambia el Paso) – Les Bantous de la Capitale