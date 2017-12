A un an de sa disparition, nous écoutons une sélection de titres et de jingles concoctée par Enrique Romero «El Molestoso» pour son émission Picadillo. Une compilation à son image -que ce soit dans la grivoiserie des jingles ou dans les paroles des morceaux choisis- et qui s’écoute comme une biographie sonore. La salsa était son territoire conquis mais il appréciait également la profondeur du flamenco, la mélancolie du tango ou encore la douceur d’un bolero.