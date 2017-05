2017_05_06_rumbaketumba_la_plata-web

L’appel de Radio Grenouille à participation financière collective nous inspire une sélection de titres en rapport avec La Plata (l’argent), en plus de l’actualité musicale.

La Plata déclinée en cumbia soft par le britannique Quantic y su Combo Bárbaro, en cumbia chilenera avec hommage de Juana Fe au faussaire, maçon et anarchiste Lucio Urtubia, et en vallenato traditionnel par le colombien Diómedes Diaz.

Plus la réédition du premier album du colombien Julio Estrada aka Fruko (Tesura, 1970), une nouvelle excavation dans le catalogue de Discos Fuentes par Vampisoul, un rafraîchissant afro-beat vénézuelien de Raúl Monsalve, le pianiste cubain Roberto Vázquez et sa rumba jazzy, le son cubano selon Mercado Negro et un surprenant flash-back vers l’époque de l’exotica music par les parisiens de la República Ideal de Acapulco, à l’image de Dean Martin et autres Carmen Miranda.

Playlist La Plata

La Plata – Quantic y su Combo Barbaro

Black and Decker – Monsalve y los Forajidos

Abeja – Monsalve y los Forajidos

Rumba que retumba – Roberto Vazquez

Atomic Lover – Republica Ideal de Acapulco

El Vidriero – Fruko y sus Tesos

El Brujo y la Brujo – Fruko y sus Tesos

La Esencia del Guaguanco – Fruko y sus Tesos

No Estás en Nada – Fruko y sus Tesos

Yo Soy el Son – Mercado Negro

La Plata – Diomedes Diaz

La Plata no Vale Na’ – Juana Fe