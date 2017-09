RUMBAKETUMBA GUEST SELECTOR – TRANSICIONES CARLOS MALAGON

Dernière émission de la saison radiophonique 16-17 avec une sélection de notre guest Carlos Malagón.

Mélomane, collectionneur, illustrateur et graphiste colombien installé dans le New Jersey (USA), Carlos Malagón nous propose un parcours semé de tradition afro-cubaine évoluant vers de latin-jazz, de transition et d’expérimentation musicale avec des incursions évidentes aussi bien qu’inattendues. Une B.S.O. parfaite pour faire la route des vacances juste avant le top départ de l’été.

Playlist Transiciones de Carlos Malagon



1- Family // Roberto Fonseca

2- Redención // Orlando Cachaito Lopez

3- Pa Sango // Los Hombres Calientes

4- Follow Me // Yerba Buena

5- Rumba Nations // Hilary Noble & Rebecca Cline

6- N.E.S.T.A. 75 // Antibalas

7- Freeform // Angá

8- Timba Rap // Anthoni Carrillo

9- Chamba Down // Ricardo Marrero & The Group

10- Ochimini // The Spam Allstars

11- The first and the last love for me // Kip Hanrahan

12- Ochun //Snowboy

13- Rumba Pa los Santos // The Motet

14- Rumba Mama // Weather Report

15- Prietos // Omar Sosa

16- Berimbáu // Os Ipanemas

17- Bacalao con Pan (LIve) // Irakere