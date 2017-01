RUMBAKETUMBA GUEST SELECTOR – DJ JULIO INTI BRAZILUCINANDO

2017_01_14_rumaketumba_brazilucinando_mix_julio_inti-web

Guest Selector Julio Inti et son mix aux parfums brésiliens, pour souhaiter au Brésil une bien meilleure année que la précédente.

De La Belleviloise au Glazzart, de la Flèche d’Or à la Favela Chic, notre invité a écumé les clubs les plus chauds de la capitale avec ses concoctions de musiques afro-latines traditionnelles agrémentées d’electrónica et de bass music.

Une expérience retro-futuriste et chamanique pour ce DJ chilien, parmi les pionniers de la scène électropikale parisienne, collectionneur de vinyles, producteur, et qui vient de lancer INTI ZIMAN, son premier EP, co -produit avec Florian Behejhon aka Ziman.

Avec la session Brazilucinando que voici, on se joint à lui pour souhaiter au Brésil, et à tous les brésiliens, de remonter la pente pour laisser derrière eux épidémies, magouilles politiques, corruption, violence et pauvreté galopante. Entre deux berimbaus et trois cuicas, on navigue en mélodies et en rythmes de bossa, de sambas, et autres musiques du Nordeste.