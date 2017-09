RUMBAKETUMBA – FRANCE-COLOMBIA 2017

Année de la Colombie en France, 2017 offre des thématiques, dans diverses villes de l’hexagone, sur ce pays en pleine mutation dont nous connaissons déjà la partie sonore. Six mois là-bas, six mois ici, c’est le principe de ce rapprochement culturel à l’heure où les FARC déposent les armes pour muter en parti politique. Un espoir de paix et de renouveau socio-politique, dont nous célébrons aussi l’importance avec commentaires et musiques choisies parmi les derniers arrivages sonores. Plus d’info sur les événements à venir, c’est par ici

Playlist France-Colombia 2017

Donde estas Maria – Meridian Brothers

Virgen de la Calndelaria – Andrés Landero

Amor Fingido – Puerto Candelaria

Cumbia Rebelde – Puerto Candelaria

Sempiterna – Petrona Martinez (Thornato Remix)

Champe Tabluo – Systema Solar

Chimbumbé – Son Palenke (Atropolis Remix)

La Penas Alegres – Petrona Martinez + Palenke Soultribe (Electrochalupa)

El Calabongo – Son Palenque (Thornato Remix)

Blanco y Negro – Palenke Soultribe (feat. Macondo + Mr Vallenato)

Charanga pa’Maite – Maite Hontelé

El Sabor de la Guayaba – La Mambanegra