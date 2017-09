RUMBAKETUMBA – EL LIBRO DE LA SALSA

Après un édition de luxe en 2004 plus une édition pirate dans les ’90, le livre «Salsa, Crónica de la Música del Caribe Urbano» du journaliste et écrivain vénézuélien César Miguel Rondón, paru en 1979, vient d’être réédité en Espagne. Ce livre jusqu’ici introuvable, et indispensable pour tout mélomane intéressé par le phénomène salsero, raconte la naissance et l’évolution de cette expression sociale par la musique à travers son témoignage direct et ses entretiens sur le terrain dans le New-York des années 60 et 70. Complet, détaillé, controversé et toujours en vigueur, nous fêtons cette réédition en paroles et en boogaloo, salsa et latin-jazz.

Playlist Libro de la Salsa

Llévala pa’l rincon – Tito Rodriguez

Magdalena – La Conspiracion

Mi Bongo – Orquesta Zodiac

Marilu – George Guzman

Soy el rey – Pete Rodriguez

Sabiduria – Orquesta Narvaez

Me and You Baby (Picao y Tostao) – Mongo Santamaria

El Quinto de Beethoven – Makolino Dimmond

Inferidius – Orquesta Dicupé

Son son charari – Bobby Valentin

Like So – Charlie Fox

Noche de Salsa – Louie Ramirez