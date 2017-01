2017_01_07_rumbaketumba_diecisiete-web

Une nouvelle année que l’on fête avec un hommage à Cal Tjader, le vibraphoniste qui a influencé des générations d’arrangeurs et de musiciens de tout bord, avec sa manière de synthétiser les rythmes afro-cubains et le jazz sur un instrument aussi improbable que le vibraphone. Percussionniste et producteur de l’album, Frankie Piñeiro conduit à Sarasota (Floride), l’émission The Afro-Cuban Jazz Edition.

De New-York, on revient sur Los Hacheros, le combo qui reprend le son cubano en mode urbain, dirigé par l’éclectique tresero Jacob Plasse de qui nous avons déjà entendu ses groupes précédents, Melaza et Peliroja, et qui a en plus créé le label Chulo Records. Il s’est agencé pour la voix un véritable improvisateur, Papote Jiménez, qui brode aussi bien le bolero, le pilón ou la guajira. Un début prometteur pour ce quintet que nous espérons continuera dans sa lancée et ressortira tout le répertoire négligé qui reste encore à rafraîchir dans la grande malle cubaine.

Eddie Palmieri a eu 80 ans en 2016 et n’a pas arrêté de travailler. Il a même réuni de quoi reprendre en concert son Harlem River Drive, un album charnière entre l’afro-cubain et le funk nuyorkais, incompris à sa sortie, où son frère Charlie Palmieri l’accompagnait à l’orgue.

Playlist Diecisiete