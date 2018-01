RUMBAKETUMBA – DIECIOCHO

Nous démarrons ce Dix-huit avec «Ultima Noticia», de Yissy García & Bandancha. Fille du batteur Bernardo García, l’un des fondateurs de Irakere, la jeune cubaine a choisi le même instrument que son père pour exprimer son jazz teinté de soul et de groove. Le groupe inclut les scratches de DJ Jigüe comme un instrument de plus, et résulte dans un jazz respectueux de ses classiques et des codes afro-cubains tout en lui apportant une belle touche hip hop. Autres sons tels que le mariachi féminin Flor de Toloache, les nuyorkais Los Hacheros ou les cubains Simon Montserrat depuis la Suède et The Cujazz Ensemble basé au Costa Rica, sans oublier le groupe de San Francisco qui nous avait enchanté au tout début de siècle et depuis disparu, l’excellent Azabache.

Playlist Dieciocho

Montuno Street – Azabache

Tutu – Yissy García & Bandancha

Te cogío lo que anda – Yissy García & Bandancha

Mr. Miller – Yissy García & Bandancha

Puro Teatro – Flor de Toloache

Mofongo – Simon Montserrat & Djeli

Drume Negrita – The Cujazz Ensemble

Esta Noche Corazón – Los Hacheros

Batman y el Hombre Araña – Azabache