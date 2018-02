RUMBAKETUMBA – CALOR, POR FAVOR !

Appel à température calentita en musique par ce froid début d’année, entre la poésie de Joan Manuel Serrat qui reprend la route à 70 ans et les boleros de rigueur, février oblige.

J.M. Serrat avec la mexicaine Paquita del Barrio, seul et encore interprété par les cubains, avant sa tournée qui inclura la France ; les bizarreries en moog de Carlos Santisteban pour le cinéma italien ; la tanguera Sandra Rehder depuis Barcelone ; la reine du burlesque espagnol Vinila Von Bismarck (photo) et, côté boleros, les cubains Vicentico Valdés et Benny Moré, l’imbattable Nat King Cole et le trio de cordes par excellence, Los Panchos.

Playlist Calor, Por Favor !

No hago otra cosa que pensar en ti – Joan Manuel Serrat & Paquita la del Barrio

Apologia tanguera – Sandra Rehder

Caminito Soleado – Sandra Rehder

Corrientes y Esmeralda – Sandra Rehder

Me gusta todo de ti – Pio Leyva

Nuestro Ayer – Carlos Santisteban

Zorongo – Carlos Santisteban

Tarrés – Serrat

Luna Lunera – Vinila Von Bismarck

Vinila Masagua – Vinila Von Bismarck

Los Aretes que le faltan a la luna – Vicentico Valdés

Mucho Corazon – Benny Moré

Ansiedad – Nat King Cole

Lo Dudo – Los Panchos