RUMBAKETUMBA – ALTERLATINOS

Faute de pouvoir présenter les artistes en show-case à Babel Med Music, on se tourne vers le méga-festival South By South West (SXSW) qui se tient tous les ans à Austin, dans le Texas, pour y découvrir une série de groupes et d’artistes latinos. Hors le rapper canadien Boogat et le producteur cubain DJ Jigüe que nous connaissons, la liste de découvertes alternatives est longue. Parmi elles, du rap et de la cumbia en priorité mais aussi pas mal de rock.

Des nouvelles de la moitié de Calle Trece, avec le premier album solo de Residente qui explore ses origines, plus une célébration cubaine de la naissance, il y a 90 ans, de la reine du «fílin», Elena Burke.

Playist Alterlatinos

Fuerza – Toni Quattro feat. Nani Castle

Denguele (Makuta Club) – DJ Jigüe feat. Alva

Sancocho – La Misa Negra

Los Presidentes – Boogat feat. Heavy Soundz

Como Yo – Los Chinchillos del Caribe

Que Pasa Loco -Cirkus Funk

Tirano – Gabylonia

Con Mi Ritmo – Henry Brun & The Latin Playerz

Mis Disculpas – Residente

No pasa de moda – Tego Cakderón

El Ultimo Café – Elena Burke & Orquesta Aragon

Son al Son – Elena Burke & Orquesta Aragon