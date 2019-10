ROCK À MARSEILLE – Mix#1

Pour ce premier midimix de la rentrée j’ai voulu mettre à l’honneur la fièvre du Rock qui caractérise notre ville depuis de nombreuses années en inaugurant une nouvelle série de sélections consacrées au Rock Marseillais !

Vous allez pouvoir découvrir, durant cette petite heure nos talentueux Rockers locaux dont certains s’exportent de plus en plus aux 4 coins du globe. Des formations récentes – d’autres plus anciennes, ainsi que des groupes qui sont désormais dissous – feront partie de ces sélections avec, cerise sur le gâteau, la primauté de quelques titres qui ne sont encore qu’à l’état de Prémix ou de Démo avancée !

Par ordre chronologique vous pourrez entendre : Dan Imposter, The Pleasures, les Belphegorz, Cowboys from outer Space, The Lemon Cars, The Mitomen, The Dirteez, Aggravation, Elektrolux, Plainmen, Catalogue, Conger! Conger!, Parade et quelques autres combos marseillaises d’envergure !!!

Bon Tease-O-Rama !