ROCK À MARSEILLE Mix #3

Je vous propose pour ce midimix une nouvelle série de ses sélections consacrées au Rock Marseillais !

Vous allez pouvoir découvrir, durant cette petite heure nos talentueux Rockers locaux toutes époques confondues depuis les 80’s jusqu’à nos jours avec quelques enregistrements rares et d’autres que vous connaissez peut-être. Par ordre d’apparition vous allez pouvoir entendre Batmen, les Neurotic Swingers, The Fuzz & Drums, Les Papillons Noirs, E Monstre, Kino Frontera, Bleifrei, Alien Sixtine,The Broken Nuts, Les Fourmies Magnétiques, Banana’s Grapes Bunker Underground, Marquis Moon, Mocassin, Big Feet, Mure, Sepher, Insomniacs et Les Tchoquers !

Bon Tease-O-Rama !