ROCK À MARSEILLE #2

Deuxième série de sélections consacrées au Rock Marseillais !

Vous allez pouvoir découvrir, durant cette petite heure nos talentueux Rockers marseillais toutes époques confondues depuis les 70’s jusqu’à nos jours avec quelques pépites rares telles qu’une version démo de Azor Qolor qui deviendra par la suite les Martin Dupont ou encore un titre d’un de mes anciens groupes : Thee Eklektiks !

Avec par ordre chronologique : The Villainz, Leda Atomica, Parking Shell, Azor Qolor, Cotton Candies, Special Service, Thee Eklektiks, Hotel du Nord, Los Bankalos, Keith Richard Overdose, Nitrate, Wild Child, Meteoclub, Choc, Bootleggers, The Singh, Sub Power Sun et Marla Singer…

Bon Tease-O-Rama !