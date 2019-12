Rencontre avec Tarek Atoui | Passerelle(s) | MUCEM

Tarek Atoui est l’artiste invité au Mucem pour la saison 2019-2020. Artiste sonore et compositeur, il crée des instruments de musique complexes et innovants, qu’il va s’attacher à activer au musée durant toute cette saison à travers concerts, conférences, performances et ateliers.

Première d’une série de 3 rencontres radiophoniques pour découvrir ses travaux, en compagnie d’un collège d’auditeurs composé d’étudiants, de jeunes artistes et de nombreuses personnes concernées par les arts sonores et leur transmission. Un échange souhaité par Tarek Atoui, artiste à l’écoute des dynamiques qui occupent Marseille, ville qui verra résonner ses œuvres cette saison.

………….

Passerelle(s), une émission co-produite par Radio Grenouille et le Mucem.

A retrouver in situ, au Mucem, et à écouter sur les ondes de Radio Grenouille, 88.8 fm, DAB+ et webradio et en podcast.

Une émission traduite en langues des signes en direct par Fabienne GUIRAMAND et Lou KARCZYNSKI.

Collège d’auditeurs :

Quai 201, la section « jeunes » des Amis du Mucem, la classe d’électro-acoustique de la Cité de la musique de Marseille, des participants à Radiolà, atelier radio par des personnes concernées par la psychiatrie ainsi que des diplômés ou futurs diplômés de l’école des Beaux Arts de Luminy qui nous parlerons du programme PiSOURD.

Equipe de réalisation :

Jean-Baptiste Imbert, Sébastien Géli, Djilali Hamiche

Extraits diffusés :

– Love Bomb, Tarek Atoui, Nicolas Cante, Festival MIMI 2009

– Interior Respiration, Eric La Casa

– Sylvain-Brétéché, Professeur de musicologie interrogé par ses étudiants lors d’une récente émission-atelier à Radio Grenouille.

– Cartridge Music, Radio-Là, Maison du chant

Crédits photos : Julie Cohen