Radiomentale : « 21st Century Brian Eno » – Janvier 2018

Chanteur, compositeur, ancien membre du groupe Roxy Music, producteur pour de nombreuses formations rock, inventeur de la musique ambient et enfin plasticien, Brian Eno est un artiste dont le travail se situe à la croisée des musiques populaires et des avant-gardes du 20e siècle. Si le personnage est avant tout renommé pour ses albums et ses productions des années 1970 et 1980, ou sa collaboration avec David Byrne, ses derniers albums, notamment édités chez Warp, témoignent encore et toujours de sa créativité dans le domaine de la musique ambient et électronique, mais aussi de la pop et du spoken word, notamment lorsqu’il collabore avec le poète Rick Holland.

C’est la raison pour laquelle cette émission et ce mix sont consacrés au meilleur de la production de l’artiste britannique, publié au cours de ces quinze dernières années, extrait de ses albums ou des ses œuvres comme Reflection (Warp, 2016), The Ship (Warp, 2016), Lux (Warp, 2012), Drums Between The Bells (Warp, 2011) et Panic Of Looking (Warp, 2011), tous deux avec Rick Holland, Small Craft On A Milk Sea (Warp, 2010) avec Jon Hopkins et Leo Abrahams, Another Day On Earth (Universal, 2005) ou le plus récent Finding Shore (Dead Oceans, 2017) composé avec Tom Rogerson.



Radiomentale – 21st Century Brian Eno – jan 2018



Tracklisting :

-« Reflection » (2016)

-« West Bay » (2011)

-« Complex Heaven » (2010)

-« Lux 2 » (2012)

-« Small Craf On A Milk Sea » (2010)

-« Not A Story » (2011)

-« Slow Ice Old Moon » (2010)

-« Panic Of Looking » (2011)

-« Glitch » (2011)

-« Horse » (2010)

-« Fickle Sun (i) » (2016)

-« The Ship » (2016)

-« This » (2005)

– Interview (1981)

-« Going Unconscious » (2005)

-« A Long Way Down » (2005)

-« In The Future » (2011)

-« Watch A Single Swallow In A Thermal Sky, And Try To Fit Its Motion, Or Figure Why It Flies » (2011)

-« Emerald & Stone » (2010)

-« Calcium Needles » (2010)

-« Motion in Field » with Tom Rogerson (2017)