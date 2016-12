Bienvenue dans RADIO TÊTARDS, l’émission de radio qui prend soin des oreilles des petites grenouilles ! Animée par Tom, Radio Têtards est LE moment de détente pour tous les pitchounes quel que soit leur âge, de 5 ans à l’infini, sur Radio Grenouille, tous les jours du 26 Décembre au 30 Décembre, de 18h à 19h.

Au programme, une sélection de fictions jeunesse, de contes musicaux, d’histoires, de pubs rigolotes, de poésie et bien sûr de la musique pour rire et danser !

LUNDI : Sur la plage ou dans son bain, on bulle à Marseille !

Pour bien commencer Radio Têtards et oublier que c’est l’hiver et qu’il fait froid, on va batifoler dans l’eau. Que ce soit à la plage avec Guillemette, dans son bain avec Henri Salvador ou sur la Côte Bleue avec les Contes de Malmousque, ça va faire plouf ! Une sélection de fiction jeunesse, promenade sonore contée et de chansons entraînantes, pour les enfants et les autres. Et puis, en fin d’émission, la 1ère partie des Aristochats racontée par Louis de Funès !

MARDI : À venir…!