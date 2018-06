De mer en mer, le Collectif ETC s’est aventuré sur la lagune : direction Venise et la grande kermesse de la Biennale d’Architecture !

Au programme : cinq se maines de travaux pour construire l’Atelier du Pavillon Français, et un chantier à ciel ouvert à la Caserma Pepe, lieux de vie et d’expérimentation animé par Biennale Urbana, Encore Heureux et Yes We Camp.

Dans l’enceinte murale de la vielle caserne désaffectée s’organise le véritable OFF de la Biennale. Ici, Radio Grenouille a posé son studio radiophonique mobile, conçu par ETC même, pour que l’ #esperienzapepe navigue sur les ondes. Ici, ETC lance le pilote de son émission Radio Bitume.

Le lendemain de l’inauguration du Pavillon Français, c’est l’occasion de revenir sur l’exposition Lieux Infinis avec Sebastien Eymard (Encore Heureux), de raconter la vie et le travail en communauté sur le Lido, de nous épater avec une playlist autoproduite et d’explorer le passé, le présent et l’avenir de la Caserma avec Giulia et Andrea, du collectif Biennale Urbana.

« Radio Bitume #1 : Esperienza Pepe » est un contenu de Radio Infinita, Radio Incompleta, la radio que Grenouille a activée à Venise, avec la complicité d’ ETC, la Friche Belle de Mai, Yes We Camp, Encore Heureux et Biennale Urbana.

Pour l’écouter, c’est ici : www.radiogrenouille.com/radioinfinita…ioincompleta/